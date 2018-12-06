Мать и двое детей отравились газом в Оренбуржье

Полиция города Кувандыка в Оренбургской области выясняет обстоятельства отравления газом трех человек: матери и двоих ее детей. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», инцидент произошел в ночь на 6 декабря. 36-летнюю женщину и детей двух и восьми лет привезли из их дома в больницу на машине скорой помощи. У всех врачи диагностировали отравление угарным газом.

По предварительным данным, причиной отравления мог стать неисправный дымоход. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в станице Ессентукской в Ставропольском крае в частном доме обнаружили тела трех человек. Мужчина, женщина и девушка погибли от отравления угарным газом. Как выяснилось, газовый котел в доме был установлен без согласования.