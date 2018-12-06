Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года

Большинство работодателей не станут премировать сотрудников по итогам работы за год, сообщает приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Rabota.ru.

Откажутся от премирования работников 58% компаний, 24% дадут премии только некоторым категориям сотрудников.

«18% компаний будут премировать всех сотрудников», — говорится в опросе. Наиболее щедрыми стали компании, работающие в сфере IT и образовании. Скупыми назвали компании в сфере недвижимости и строительства.

Опрос провели в ноябре среди 300 работодателей.

5 декабря стало известно, как россияне относятся к своему начальству: около половины респондентов дали в целом положительные отзывы о работодателях.