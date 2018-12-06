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Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Большинство работодателей не станут премировать сотрудников по итогам работы за год, сообщает приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Rabota.ru.

Откажутся от премирования работников 58% компаний, 24% дадут премии только некоторым категориям сотрудников.

«18% компаний будут премировать всех сотрудников», — говорится в опросе. Наиболее щедрыми стали компании, работающие в сфере IT и образовании. Скупыми назвали компании в сфере недвижимости и строительства.

Опрос провели в ноябре среди 300 работодателей.

5 декабря стало известно, как россияне относятся к своему начальству: около половины респондентов дали в целом положительные отзывы о работодателях.

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