Платные парковки впервые появятся в Кургане

В Кургане появятся платные парковки. Власти планируют обустроить их до 2024 года. Для города они будут новинкой, поскольку до сих пор там нет ни одной платной муниципальной стоянки.

Как сообщает ИА «Ура.ру», члены Общероссийского народного фронта (ОНФ) уже предложили предусмотреть льготы на пользование такими парковками для многодетных семей. Там также считают, что льготы необходимо продлевать для тех семей, где дети — студенты-очники.

Агентство напоминает, что летом 2018 года в Кургане было запрещено парковаться в центре города, поскольку, как говорили в городской администрации, припаркованные машины затрудняли движение. Позже появилась информация, что парковку могут запретить еще на одной улице.

Ранее в московской мэрии пообещали оставить бесплатной парковку в Москве в праздничные дни.