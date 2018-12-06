Прямой эфир

Гендиректора телеканала Ямала выберут с помощью детектора лжи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиграф будут использовать при выборе генерального директора телеканала «Ямал-Регион». В очный этап кадрового конкурса вышли 10 человек. Они пройдут собеседование и проверку на детекторе лжи.

Как сказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе правительства ЯНАО, это необходимо для того, чтобы исключить социальные и коррупционные факторы риска. Следить за происходящим будет губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Среди финалистов — шесть жителей Ямала, по одному кандидату из Москвы и Екатеринбурга, двое — из Санкт-Петербурга. Трое — сотрудники окружной телерадиокомпании, двое — кандидаты наук.

Выборы нового гендиректора телеканала начались после того, как экс-руководитель Артем Чефранов перешел на работу в министерство природы. Сначала выбирали среди местных медиа-менеджеров, однако позже было принято решение провести публичный кадровый конкурс. Победитель станет известен до 10 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Изнасилованная дознаватель из Уфы отказалась проходить проверку на полиграфе
Пенс согласился пройти проверку на полиграфе из-за скандальной статьи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017