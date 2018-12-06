Гендиректора телеканала Ямала выберут с помощью детектора лжи

Полиграф будут использовать при выборе генерального директора телеканала «Ямал-Регион». В очный этап кадрового конкурса вышли 10 человек. Они пройдут собеседование и проверку на детекторе лжи.

Как сказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе правительства ЯНАО, это необходимо для того, чтобы исключить социальные и коррупционные факторы риска. Следить за происходящим будет губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Среди финалистов — шесть жителей Ямала, по одному кандидату из Москвы и Екатеринбурга, двое — из Санкт-Петербурга. Трое — сотрудники окружной телерадиокомпании, двое — кандидаты наук.

Выборы нового гендиректора телеканала начались после того, как экс-руководитель Артем Чефранов перешел на работу в министерство природы. Сначала выбирали среди местных медиа-менеджеров, однако позже было принято решение провести публичный кадровый конкурс. Победитель станет известен до 10 декабря.