Президент Киргизии уволил министра финансов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке министра финансов страны Адылбека Касымалиева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Причины отставки не указываются.

5 декабря государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщил о задержании заместителя министра транспорта и дорог страны за получение взятки в размере $50 тыс. Имя чиновника в ведомстве не назвали, только инициалы Ж.А., передает «РИА Новости». По официальным данным, эту должность в республике занимает Азимкан Жусубалиев.

По данным комитета, деньги были частью взятки от иностранной компании за положительное решение по тендеру на строительство автомагистрали. Чиновник требовал $520 тыс. Часть он уже получил ранее, остальную сумму планировалось передать в течение нескольких недель.