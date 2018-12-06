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Два бюста героев ВОВ откроют в Псковской области

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В Псковской области в День памяти Героев Отечества, 9 декабря, планируют открыть бюсты П.И. Шлюйкова и А.Н. Шарикова. Торжественные церемонии пройдут в деревне Миритницы Локнянского района и деревне Михальки Великолукского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, бюсты героев были изготовлены и установлены по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках программы по увековечиванию памяти героев Отечества, которую реализует Российское военно-историческое общество.

Александр Николаевич Шариков родился 15 декабря 1919 года в деревне Мартьяново. В годы Великой Отечественной войны был командиром орудия 28-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 383-й стрелковой дивизии. В январе 1944 года в боях за Керчь подавил огонь ДЗОТа, уничтожил три станковых пулемета и до 30 солдат противника. Погиб 23 апреля того же года при битве за Севастополь. Звание Героя Советского Союза было присвоено 16 мая посмертно.

Петр Иванович Шлюйков родился 10 июля 1922 года в деревне Михальки. В годы войны был заместителем командира минометной роты 171-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии. 23 февраля 1943 года в ходе боя в районе Старой Руссы остался один из своего подразделения и, будучи раненым, продолжал отражать вражеские атаки. В ближнем и рукопашном бою уничтожил 28 солдат противника. Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 марта 1943 года.

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