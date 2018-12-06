Три Дома культуры реконструируют в Нижегородской области в 2019 году

В Нижегородской области в 2019 году планируют провести капитальный ремонт трех домов культуры. Об этом стало известно из соответствующего распоряжения правительства региона.

Одним из выбранных объектов стал Дворец культуры в Навашине. На ремонт планируют направить 31,8 млн рублей из бюджета области и 7,9 млн рублей из городского бюджета. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Вторым объектом стал Хрипуновский сельский дом культуры в Ардатовском районе. Здесь планируют отремонтировать кровлю здания. На работы из областного бюджета направят 725 тыс. рублей, из муниципального – 181 тыс. рублей.

На ремонт третьего объекта, расположенного в Кулебаках культурно-досугового комплекса, выделят 36,8 млн рублей из областного и 9,5 млн рублей из городского бюджетов.

Помимо этого, в 2019 году планируют организовать мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Театра кукол 1948 года» в Дзержинске.