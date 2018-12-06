Весы и швейная машинка вошли в топ необычных находок в метро Москвы за ноябрь

За ноябрь 2018 года пассажиры Московского метрополитена потеряли около 900 вещей. Об этом 6 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

Среди самых экзотических находок работников подземки оказались электронные весы, швейная машинка, автомобильный насос, смеситель. В связи с зимним сезоном среди потерь стали появляться коньки.

Чаще всего москвичи забывают в метро варежки и шапки. Почти половина потерянных в ноябре вещей уже вернулись к своим владельцам. Остальные были переданы на склад забытых вещей на станции «Котельники». Там они будут храниться полгода с момента регистрации заявления о находке.

В середине ноября о самых необычных потерях клиентов рассказали в РЖД. По данным дирекции железнодорожных вокзалов, за 2018 год среди находок, переданных в камеры хранения вокзалов, оказались костыли, лодка-байдарка и коробка с семью хомяками. При этом наиболее популярными потерями становились сумки, телефоны, документы и билеты на поезд, пишет «Газета.ру».