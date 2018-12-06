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В Москве автобус столкнулся с грузовиком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На юге Москвы рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали три человека.

ДТП произошло на Пролетарском проспекте. Все пострадавшие — пассажиры автобуса, сообщает РЕН ТВ.

На место аварии прибыли сотрудники аварийных служб.

Виновником столкновения, по предварительным данным, стал водитель грузовика, рассказали агентству городских новостей «Москва» в ГУП «Мосгортранс». По данным агентства, пострадавших не трое, а двое.

Ранее 6 декабря в Астраханской области перевернулся автобус с 14 пассажирами. Пять человек доставлены в больницу.

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