В Москве автобус столкнулся с грузовиком

На юге Москвы рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали три человека.

ДТП произошло на Пролетарском проспекте. Все пострадавшие — пассажиры автобуса, сообщает РЕН ТВ.

На место аварии прибыли сотрудники аварийных служб.

Виновником столкновения, по предварительным данным, стал водитель грузовика, рассказали агентству городских новостей «Москва» в ГУП «Мосгортранс». По данным агентства, пострадавших не трое, а двое.

Ранее 6 декабря в Астраханской области перевернулся автобус с 14 пассажирами. Пять человек доставлены в больницу.