В Москве автобус столкнулся с грузовиком
На юге Москвы рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали три человека.
ДТП произошло на Пролетарском проспекте. Все пострадавшие — пассажиры автобуса, сообщает РЕН ТВ.
На место аварии прибыли сотрудники аварийных служб.
Виновником столкновения, по предварительным данным, стал водитель грузовика, рассказали агентству городских новостей «Москва» в ГУП «Мосгортранс». По данным агентства, пострадавших не трое, а двое.
Ранее 6 декабря в Астраханской области перевернулся автобус с 14 пассажирами. Пять человек доставлены в больницу.