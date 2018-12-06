СМИ узнали о подготовке кораблей ВМС США к походу Черное море

Военно-морские силы (ВМС) США готовятся к походу в Черное море. Решение принято на фоне событий в Керченском проливе. Командование уже направило запрос в госдепартамент об уведомлении Турции о планах отправки кораблей в Черное море.

По данным телеканала CNN, ссылающегося на три неназванных должностных лица, данные действия названы «ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря».

«Наш 6-й флот всегда готов ответить там, где это необходимо», — заявил представитель ВМС США Кайл Ринас, передает в четверг, 6 декабря, «Федеральное агентство новостей».

Согласно конвенции Монтре от 1936 года Вашингтон обязан минимум за 15 дней уведомить Турцию о возможности прохода американских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Средиземное море с Черным. В мирное время корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня.

25 ноября три украинских военных корабля — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российские военные применили силу для остановки кораблей: украинские суда арестованы, они находятся в порту Керчи. По факту незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело, моряки арестованы.