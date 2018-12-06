Две марки с видами Омска выпустят в России в 2019 году

В России в 2019 году появятся две марки, посвященные Омску. На одной будет изображен Христорождественский собор на Левом берегу, на другой – кадетский корпус. Марки поступят в обращение 9 января и 28 ноября и будут свободно реализовываться.

Как сообщает ИА «Омскрегион», в этом году АО «Марка» уже выпускало марку с видом Омска. На ней был изображен Успенский кафедральный собор. Тираж составил 300 тыс. экземпляров.

На будущий год также планируется выпустить в обращение марку с портретом Даниила Гранина. Она продолжит серию издательства «Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного». Также можно будет приобрести марки, посвященные XXIX Всемирной зимней универсиаде и национальному конкурсу Wordskills Russia.

Ранее Британская Королевская почта выпустила специальную коллекцию марок и предметов в честь 70-летнего юбилея принца Чарльза.