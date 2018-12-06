«Бавария» побьет собственный трансферный рекорд

Немецкий футбольный клуб «Бавария» может побить собственный трансферный рекорд. Мюнхенская команда хочет приобрести двух игроков амстердамского «Аякса» за €150 млн. Контракт могут подписать летом 2019 года.

Внимание руководства клуба привлек 19-летний защитник Маттис де Лигт и 21-летний полузащитник Френки де Йонг. На спортсменов претендует и испанский клуб «Барселона», пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bild.

Рекордный трансфер немецкого клуба — покупка у французского «Лиона» полузащитника Корентена Толлисо, тогда за переход спортсмена заплатили €41,5 миллиона.

17 октября чилийского полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля 17 октября оштрафовали на €800 тыс. (более $925 тыс. — Ред.) за драку в ночном клубе Мюнхена Crown Club. Вместе с ним был оштрафован и его брат, который также не явился в суд. Он должен будет выплатить €18 тыс.