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Эсминец США демонстративно прошел возле базы ВМФ России

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Американский военный корабль USS McCampbell 5 декабря появился в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.

По ее словам, появление американского судна вблизи базы Тихоокеанского флота РФ стало ответом на «чрезмерные морские претензии России». В частности, Москва, по ее словам, претендует на те морские районы, которые не принадлежат ей в соответствии с международным правом.

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Маневр эсминца USS McCampbell Макмарр назвала операцией «Свободная навигация». «Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом. Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру», — добавила она.

Залив Петра Великого является крупнейшим в Японском море. Он омывает остров Русский и город Владивосток, где находится база Тихоокеанского флота ВМФ России.

6 декабря стало известно, что Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Черное море из-за инцидента с военными судами Украины в Керченском проливе.

25 ноября три украинских военных корабля — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» —вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. Сейчас украинские суда арестованы, они находятся в порту Керчи. По факту незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело.

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