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Линия метро в Токио вышла из строя на семь часов

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Фото: Mainichi Shimbun
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Остановка линии метро в Токио на семь часов привела к транспортному коллапсу, который затронул 290 тыс. пассажиров, опоздавших на учебу и работу.

Инцидент произошел в среду, 5 декабря. На линии метро Асакуса и городской железной дороги Кэйсэй вышло из строя оборудование системы, которая координирует движение поездов, передает «РИА Новости».

Поломку удалось устранить спустя семь часов. Учебные заведения, располагающиеся на линии Асакуса и смежных линиях, перенесли начало занятий и экзаменов.

2 декабря сообщалось, что на станции метро «Лубянка» на женщину напали с ножом. Неизвестный нанес ей множественные проникающие колото-резаные ранения живота, головы, лица и конечностей, после чего скрылся.

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