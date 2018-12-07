В Челябинской области сонный медведь обустроил берлогу у оживленной дороги
Сладкие сны дикого медведя в Челябинской области охраняют егеря. В полудреме косолапый пробрался на территорию закрытого города Снежинска.
Вернуться обратно до спячки животное не успело: устроило берлогу в овраге у автодороги. Комиссия по ЧС решила медведя не тревожить. Весной до леса сделают специальный коридор, и он попадет домой.
Сладкие сны дикого медведя в Челябинской области охраняют егеря. В полудреме косолапый пробрался на территорию закрытого города Снежинска.
Вернуться обратно до спячки животное не успело: устроило берлогу в овраге у автодороги. Комиссия по ЧС решила медведя не тревожить. Весной до леса сделают специальный коридор, и он попадет домой.