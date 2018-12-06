В районе столкновения двух самолетов ВМС США нашли еще одного военного

В районе столкновения американского истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолета-заправщика KC-130 у берегов японского острова Сикоку найден еще один военнослужащий США. Об этом 6 декабря сообщает японский телеканал NHK.

В каком состоянии находится обнаруженный военный — не сообщается. Поиски в районе катастрофы продолжаются.

Ранее стало известно, что один человек был спасен в результате поисковой операции. Он был доставлен для медицинского обследование на авиабазу морской пехоты США Ивакуни.

6 декабря два американских военных самолета рухнули в море во время дозаправки в воздухе. На борту воздушных судов находились семь человек. В район катастрофы направлены шесть патрульных кораблей береговой охраны Японии. Также в поисково-спасательной операции участвуют японские самолеты.