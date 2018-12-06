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Газета Times сообщила о приостановке выдачи британских виз инвестора

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Власти Великобритании приостановят выдачу виз инвестора с 7 декабря.

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Как пишет The Times, это произойдет в целях борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории королевства.

Издание указывает, что такой шаг станет «ударом по олигархам», которым виза инвестора позволяла получить постоянный вид на жительство, а затем и паспорт по упрощенной процедуре.

Получить визу и вид на жительство через пять лет можно было после инвестиций в британскую экономику £2 млн. При инвестициях £5 или £10 млн срок сокращался до трех или двух лет соответственно.

По данным МВД страны, виды на жительство за денежный взнос в течение 10 лет получили более 3 тыс. человек, причем 60% из них составляли граждане России и Китая.

В мае стало известно, что власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора. Позже сообщалось, что предприниматель получил паспорт гражданина Израиля.

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