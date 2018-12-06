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Крупный пожар произошел в фермерском хозяйстве под Хабаровском

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Фото: 27.mchs.gov.ru
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Частное фермерское хозяйство загорелось в Ванинском районе Хабаровского края. Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м, передает региональный главк МЧС.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в четверг в 01:30 по местному времени (18:30 мск среды).

По словам пожарных, возгорание началось в деревянном коровнике, распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.

«Незамедлительно было организовано тушение пожара, поданы стволы с водой, чтобы не дать пламени распространиться дальше. Угрозы распространения на другие постройки нет», — приводит «РИА Новости» сообщение главка МЧС по региону.

Уточняется, что спустя час пожар удалось локализовать, после чего спасатели приступили в разбору деревянной конструкции. В момент происшествия в постройке находились около 45 коров и 100 свиней. Жертв и пострадавших среди людей нет.

В ликвидации пожара задействовано 20 человек и 6 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

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