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SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил, что им не удалось успешно посадить управляемую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

На своей странице в социальной сети Twitter бизнесмен рассказал, что ступень приземлилась в океане, однако до сих пор продолжает передавать данные, пишет «Газета.ru».

Также Маск отметил, что к ступени уже направлен спасательный корабль.

Американская компания SpaceX 3 декабря осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 64 малыми спутниками на борту.

Накануне сообщалось, что SpaceX отменила намеченный на 2 декабря пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Перенос был связан с необходимостью дополнительной проверки двигателя второй ступени.

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