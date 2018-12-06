SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9

Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил, что им не удалось успешно посадить управляемую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

На своей странице в социальной сети Twitter бизнесмен рассказал, что ступень приземлилась в океане, однако до сих пор продолжает передавать данные, пишет «Газета.ru».

Также Маск отметил, что к ступени уже направлен спасательный корабль.

Американская компания SpaceX 3 декабря осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 64 малыми спутниками на борту.

Накануне сообщалось, что SpaceX отменила намеченный на 2 декабря пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Перенос был связан с необходимостью дополнительной проверки двигателя второй ступени.