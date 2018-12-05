Обучение второго набора школы ганзейского волонтера стартовало в Пскове

В Псковском городском молодежном центре стартовало обучение второго набора школы ганзейского волонтера. Первое занятие провели во вторник, 4 декабря.

Как сообщили Псковскому агентству информации в молодежном центре, первую лекцию на тему «История Ганзейского союза. Средневековый Псков и Ганза» посетили более 40 человек. Спикером стала заместитель директора псковского городского молодежного центра Олеся Назарой.

Молодежный центр проводит подготовку волонтеров для помощи в проведении международных Ганзейских дней. Обучение будущих волонтеров было поделено на два потока — первый завершил его в октябре 2018 года.