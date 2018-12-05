Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon и грузом для Международной космической станции (МКС). Трансляцию запуска ведут компания SpaceX и NASA.

Ракета стартовала 5 декабря в 21:16 мск с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Прибытие и стыковка корабля с МКС запланирована на 8 декабря, а возвращение грузовика на Землю с отработанными материалами с орбиты ожидается в январе.

Грузовой корабль Dragon должен доставить на орбиту более 2 т продовольствия, в том числе материалы для научных экспериментов и оборудование.

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