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Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon и грузом для Международной космической станции (МКС). Трансляцию запуска ведут компания SpaceX и NASA.

Ракета стартовала 5 декабря в 21:16 мск с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Прибытие и стыковка корабля с МКС запланирована на 8 декабря, а возвращение грузовика на Землю с отработанными материалами с орбиты ожидается в январе.

Грузовой корабль Dragon должен доставить на орбиту более 2 т продовольствия, в том числе материалы для научных экспериментов и оборудование.

Летом SpaceX отправила на МКС робота с искусственным интеллектом. Робот CIMON может демонстрировать видео, читать книги и поддерживать несложный разговор. Он выполнен в форме шара, на экране которого может появляться улыбка.

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