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В Москве в ночь на 6 декабря ожидается сильный снегопад

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве в ночь на 6 декабря ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что ночь будет облачной, местами образуется гололедица, а скорость юго-западного ветра составит до 5–10 м/с. В Москве и Подмосковье выпадет около 4 см снега, и с учетом ранее выпавших осадков высота снежного покрова будет около 10 см. Синоптики также сообщили, что снег продолжится и в четверг.

5 декабря стало известно, что на Садовом и Третьем транспортном кольцах в среду вечером возможны сильные пробки.

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