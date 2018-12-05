В Москве в ночь на 6 декабря ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что ночь будет облачной, местами образуется гололедица, а скорость юго-западного ветра составит до 5–10 м/с. В Москве и Подмосковье выпадет около 4 см снега, и с учетом ранее выпавших осадков высота снежного покрова будет около 10 см. Синоптики также сообщили, что снег продолжится и в четверг.

5 декабря стало известно, что на Садовом и Третьем транспортном кольцах в среду вечером возможны сильные пробки.