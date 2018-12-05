В России разработали беспроводной способ зарядки дронов

Специалисты российской компании «Оптоэнерготрейд» разработали беспроводной способ зарядки дронов на расстоянии до полутора километров. Для этого беспилотные летательные аппараты (БЛА) оснастят фотоприемниками, на которые будет подаваться лазерное излучение.

Большая часть современных БЛА способна находиться в воздухе без подзарядки не дольше 30 минут. По мнению экспертов, новая разработка позволит увеличить длительность полетов и снизить массу самого коптера.

Несмотря на то что неблагоприятные погодные условия могут сказаться на силе лазерного луча, технология может стать востребованной. Поскольку подобные ограничения распространяются и на сами дроны, отмечают специалисты.

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