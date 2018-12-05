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В России разработали беспроводной способ зарядки дронов

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Специалисты российской компании «Оптоэнерготрейд» разработали беспроводной способ зарядки дронов на расстоянии до полутора километров. Для этого беспилотные летательные аппараты (БЛА) оснастят фотоприемниками, на которые будет подаваться лазерное излучение.

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Большая часть современных БЛА способна находиться в воздухе без подзарядки не дольше 30 минут. По мнению экспертов, новая разработка позволит увеличить длительность полетов и снизить массу самого коптера.

Несмотря на то что неблагоприятные погодные условия могут сказаться на силе лазерного луча, технология может стать востребованной. Поскольку подобные ограничения распространяются и на сами дроны, отмечают специалисты.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 6 декабря.

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