Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны. Об этом он заявил 5 декабря на встрече с журналистами в Киеве.

«Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение», — цитирует его «РИА Новости».

Три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России 25 ноября. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их задержания. Всем 24 морякам были предъявлены обвинения в нарушении границы.

В ответ украинские власти ввели военное положение в 10 областях страны на 30 дней до 26 декабря, а также запретили въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет, чтобы они якобы не формировали в стране отряды «частных армий».

Как уточняет «Газета.ру» ранее в среду правительство Украины оборило план выполнения указа о военном положении.