Прямой эфир

Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны. Об этом он заявил 5 декабря на встрече с журналистами в Киеве.

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину
Это привело к появлению в стране бесправных граждан «второго сорта»

«Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение», — цитирует его «РИА Новости».

Три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России 25 ноября. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их задержания. Всем 24 морякам были предъявлены обвинения в нарушении границы.

В ответ украинские власти ввели военное положение в 10 областях страны на 30 дней до 26 декабря, а также запретили въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет, чтобы они якобы не формировали в стране отряды «частных армий».

Как уточняет «Газета.ру» ранее в среду правительство Украины оборило план выполнения указа о военном положении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев переводит все деньги налогоплательщиков на военные нужды
Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017