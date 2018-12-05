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Экс-педагога детсада в Рязани обвинили в насилии над детьми

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Бывшей воспитательнице ясельной группы детского сада в Рязани предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас женщина является сотрудником министерства образования и науки Алтайского края, ее поместили под домашний арест.

Проверку провели в отношении частного учреждения дошкольного образования «Центр развития ребенка — детский сад «Хеппи Беби». Как считают следователи, с августа 2017 по апрель 2018 года обвиняемая и двое других педагогов причиняли детям физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Об этом информирует РИА «7 новостей».

В Саратовской области руководительницу детского сада оштрафовали на 10 тыс. рублей за негуманное отношение к ребенку. Инцидент произошел в поселке Сланцевый Рудник. По данным правоохранительных органов, воспитатель в качестве меры наказания заперла шестилетнего мальчика одного в актовом зале. 

Ранее в Улан-Удэ воспитательницу обвинили в издевательствах над детьми. Она применила к воспитанникам в возрасте до двух лет физическое воздействие, а также закрыла ребенка одного в темном помещении.

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