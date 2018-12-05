Самая известная телеведущая КНДР исчезла из эфира

72-летняя ведущая Северной Кореи Ли Чхун-хи перестала появляться в выпусках новостей. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Сообщается, что в последнее время всё чаще ведущими новостных выпусков становятся молодые журналисты. Подобные изменения связывают с желанием лидера страны Ким Чен Ына модернизировать КНДР.

Отмечается, что в сентябре новая студия новостей с цифровым оборудованием, передовым освещением, телесуфлером и высокопроизводительными технологиями заработала на одном из общественных каналов северокорейской телесети.

Ли Чхун-хи начала работать на телевидении в 1971 году. Она выступала в роли диктора на телеканале KCTV. Журналистка прославилась тем, что заплакала в прямом эфире, зачитывая новости о смерти Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

2 декабря президент США Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну «исполнение всех его желаний» после отказа КНДР от ядерного оружия.