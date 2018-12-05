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В Сербии коза съела у хозяев €20 тыс. и попала на вертел

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Thomas Jentzsch
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В Центральной Сербии коза по кличке Белка съела €20 тыс. наличными у хозяев, после чего она украсила обеденный стол, пишет портал Аrandjelovacinfo.

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Инцидент произошел в селе Ранилович в семье фермеров Симич, которая подготовила крупную сумму для покупки земельного участка. Деньги они сложили на столе, так как ожидали продавца для подписания контракта.

Как рассказала журналистам Милена Симич, в какой-то момент ее тесть пошел кормить скот и не заметил, что входная дверь осталась открытой. Коза, которая прожила у них несколько лет, воспользовалась этой возможностью и зашла в дом.

«Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около €300, все остальное было порвано или проглочено», — посетовала она.

По словам женщины, после этого инцидента ее супруг всё время «молчит и смотрит в одну точку».

20 ноября сообщалось, что в американском городе Милтон полиция задержала енотов в состоянии алкогольного опьянения. Животные начали дебоширить и беспокоить местных жителей после того, как объелись забродившими яблоками.

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