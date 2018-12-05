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Еврокомиссия опубликовала план по борьбе с дезинформацией из России

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Фото: TASS/Wiktor Dabkowski
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Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации для того, чтобы предотвратить попытки иностранного вмешательства в выборы в Европейский парламент (ЕП), которые состоятся в мае следующего года. Документ опубликовали на сайте Еврокомиссии в среду, 5 декабря.

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«Под дезинформацией понимается поддающаяся проверке ложная информация, которая создается и распространяется в целях экономической выгоды или для намеренного введения населения в заблуждение, которое может принести вред обществу», — говорится в докладе.

При этом Россия признается одной из главных угроз для ЕС: дезинформационные кампании «российских источников» наблюдались при проведении ряда выборов и референдумов в Евросоюзе, а также в отношении войны в Сирии, использования там химоружия, падения Boeing 777 в Донецкой области, а также отравления в Солсбери (Великобритания).

Другие страны, по словам авторов доклада, также участвовали в развертывании «дезинформационных стратегий», однако именно кампании из Российской Федерации носят систематический характер, а также хорошо финансируются.

По мнению создателей доклада, ЕС особенно уязвим в преддверии выборов. Представленный план предлагает улучшать институты по выявлению и анализу дезинформации, вырабатывать совместные ответные действия, повышать осведомленность населения о кампаниях по распространению ложных сведений.

Отмечается, что с 2015 года было раскрыто свыше 4,5 тыс. случаев дезинформации, направленных против Европейского союза. Ожидается, что на осуществление плана будет выделено около €5 млн.

4 декабря сообщалось, что ЕК собирается попросить социальные сети, включая Facebook, Twitter и Google, предоставлять ежемесячные отчеты о «дезинформационных кампаниях» в преддверии выборов в Европейский парламент. ЕК будет эти отчеты публиковать, чтобы информировать европейских граждан о возможных случаях вмешательства в выборы иностранных субъектов.

Россия неоднократно отвергала все обвинения в попытках вмешательства в выборы разных стран, в том числе в США в 2016 году. Минобороны России также отмечало, что США и страны НАТО используют мнимую «российскую угрозу» для наращивания военных сил на границе с РФ и укрепления в Восточной Европе.

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