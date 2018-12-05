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Появилось видео с места самоубийства дезертира в Подмосковье

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Фото: REN TV
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Появилось первое видео с места гибели сбежавшего сотрудника ВОХР Юрия Петрова, который покончил с собой во время задержания в Подмосковье.

4 декабря мужчина сбежал с поста в Муроме (Владимирская область) и направился в сторону Москвы на автомобиле ВАЗ-2108. Полиция столичного региона объявила план «Перехват».

Мужчину обнаружили близ станции Гжель в Раменском районе. Петров собирался сдаваться, но в последний момент совершил самоубийство.

Перед смертью в телефонном разговоре с РЕН ТВ он рассказал, что сбежал по причине личных неприятностей. У него накопился огромный долг из-за пристрастия к играм. 

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