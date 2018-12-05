Москвичи смогут запускать новогодние фейерверки на 38 площадках

Власти Москвы подготовили для жителей столицы 38 специальных площадок, где они смогут запускать новогодние фейерверки, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Уже начиная с 20-х чисел декабря в городе будет усилена охрана, в том числе противопожарная, в связи с началом проведения праздничных мероприятий в школах и в общественных местах.

По словам Бирюкова, в новогодние и рождественские праздники дорожные и коммунальные службы также будут работать в особом режиме, пишет агентство городских новостей «Москва».

3 декабря сообщалось, что в Москве на период праздников в местах массовых мероприятий традиционно ограничат продажу алкоголя.

Ежегодно полиция напоминает, что фейерверки, хлопушки и петарды можно запускать только в специально отведенных местах, применение пиротехники за их пределами является административным правонарушением.