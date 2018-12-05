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Москвичи смогут запускать новогодние фейерверки на 38 площадках

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Власти Москвы подготовили для жителей столицы 38 специальных площадок, где они смогут запускать новогодние фейерверки, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Уже начиная с 20-х чисел декабря в городе будет усилена охрана, в том числе противопожарная, в связи с началом проведения праздничных мероприятий в школах и в общественных местах.

По словам Бирюкова, в новогодние и рождественские праздники дорожные и коммунальные службы также будут работать в особом режиме, пишет агентство городских новостей «Москва».

3 декабря сообщалось, что в Москве на период праздников в местах массовых мероприятий традиционно ограничат продажу алкоголя.

Ежегодно полиция напоминает, что фейерверки, хлопушки и петарды можно запускать только в специально отведенных местах, применение пиротехники за их пределами является административным правонарушением.

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