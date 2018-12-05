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Сбежавший с оружием сотрудник ВОХР покончил с собой из-за долгов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Стала известна причина самоубийства сотрудника ВОХР Юрия Петрова, который покинул с оружием свой пост в Муроме (Владимирская область).

Мужчина сбежал с поста 4 декабря и направился в сторону Москвы на автомобиле ВАЗ-2108. Полиция столичного региона объявила план «Перехват». Петров покончил с собой 5 декабря близ станции Гжель в Раменском районе Подмосковья.

Журналистам радио «Комсомольская правда» удалось связаться с сотрудником ВОХР до самоубийства. Он рассказал, что причиной побега стала игромания, из-за которой у него накопился огромный долг.

«Уже полтора миллиона накопилось... Я работаю на двух зарплатах, и пенсия 12 тыс. Вот пока мог — платил кредиты, сейчас уже нет возможности...» — сказал Петров.

Он подчеркнул, что у него нет никаких намерений использовать оружие против других. При этом сотрудник ВОХР добавил, что собирается свести счеты с жизнью.

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