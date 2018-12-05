Оксфордские физики представили новое объяснение невидимым 95% Вселенной

Ученые из Оксфордского университета представили космологическую модель, которая может стать ключом к разгадке одного из самых больших вопросов в современной физике, связанного с темной материей и темной энергией. Соответствующий доклад был опубликован в среду, 5 декабря, в журнале Astronomy and Astrophysics.

«Темная энергия и темная материя составляют 95% Вселенной. Тем не менее физическая природа этих двух феноменов остается загадкой», — написал автор доклада, астрофизик Джейми Фарнс. По его словам, оба феномена могут быть объединены в одну субстанцию — жидкость, обладающую «отрицательной гравитацией», которая отталкивает все материалы вокруг.

Современная модель Вселенной, называемая Лямбда-CDM, не объясняет свойств темной материи и темной энергии. Об их существовании известно только из-за гравитационных эффектов, которые они оказывают на наблюдаемую материю.

Ранее идею отрицательной материи отвергали, потому что считалось, что она по мере расширения Вселенной должна становиться менее плотной. Это противоречит наблюдениям, в соответствии с которыми темная энергия со временем не истощается. Новая модель предполагает, что отрицательная масса жидкости не «размывается» при расширении космоса. Жидкость, по всей видимости, идентична темной энергии.

Гипотезу ученого будут экспериментально проверять с помощью новейшего радиотелескопа Square Kilometre Array, в разработке которого участвовал в том числе Оксфордский университет.

Ранее в этот же день сообщалось, что физикам с помощью зондов навигационной системы «Галилео» удалось проверить теорию относительности. Спутники были выведены на эллиптические орбиты. Благодаря этому ученые выяснили, что на аппараты повлиял гравитационный потенциал: чем ближе они находились к источнику гравитации, тем медленнее шли часы, установленные на них.