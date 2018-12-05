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Службы Москвы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Никеричев Андрей
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что все городские службы во время новогодних и рождественских праздников будут работать в усиленном режиме. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости».

Бирюков также отметил, что даже первые праздничные дни января для них будут рабочими, так как необходимо будет убрать и очистить город. 

«Для всех нас с вами праздничные дни — рабочие дни. Поэтому рассчитывать на то, что кто-то будет отдыхать без причины, не приходится. Зимний период будет достаточно сложным, и первые дни января не исключение. Это значит, что нужно создать комфорт для москвичей. Убрать, очистить город, не допустить травмирования от наледей, схода снега с крыш, — отметил он.

Заместитель мэра подчеркнул, что он лично возглавит штаб, который будет работать на уровне комплекса городского хозяйства. В него войдут руководители городских департаментов, крупных энергетических и теплосетевых компаний.

4 декабря сообщалось, что для россиян последняя рабочая неделя будет шестидневной. Официальные выходные продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января 2019 года включительно.

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