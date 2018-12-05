Покинувший свой пост сотрудник ВОХР покончил с собой

Сотрудник ВОХР Юрий Петров, который накануне покинул с оружием свой пост в городе Муроме Владимирской области, покончил с собой при попытке задержания в среду, 5 декабря.

По данным «Известий», инцидент произошел близ станции Гжель в Раменском районе Подмосковья. Мужчина умер до приезда «скорой».

Ранее в среду Петров рассказал корреспонденту МК по телефону, что готов сдаться в руки правоохранительных органов.

Сообщалось, что, оставив пост, мужчина выдвинулся в сторону Москвы на автомобиле ВАЗ-2108. Для розыска сбежавшего с автоматом охранника ведомственной охраны РЖД полиция объявляла в Подмосковье и Москве план «Перехват».