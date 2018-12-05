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СМИ узнали о закупке люксовых автомобилей для Порошенко

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Фото: Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Украинская Автобаза Государственного управления делами планирует купить два бронированных люксовых седана Mercedes-Benz S600 для президентского автопарка. Об этом узнал портал «Наши деньги», ссылаясь на данные системы госзакупок «Прозорро»

После окончательного подписания соглашения автомобили цвета черный металлик с салоном с черной кожаной обивкой «эксклюзив фарфор» доставят до конца 2018 года. Стоимость каждого седана составляет около $750 тыс.

Как отмечает издание, президентская автобаза выбрала самые дорогие автомобили, хотя могла купить дешевле. Так, летом 2018 года автобаза объявляла открытые торги на приобретение машин Mercedes на общую сумму около 42,5 млн гривен ($1,5 млн). Заявку подавала фирма «Кар тюнинг эксклюзив», которая предлагала бронированные Mercedes Maybach 650 за 30 млн гривен (чуть более $1 млн). 

По неизвестным причинам автобаза не выбрала «Кар тюнинг эксклюзив», а отдала предпочтение компании «Автомобильный дом Украина — Мерседес Бенц» с автомобилями в соответствии с ожидаемой ценой заказчика. Оказалось, что владельцами СП в этой фирме является экс-нардеп Тариэл Васадзе, а также миноритарии Олег Слепичев и Михаил Резник. 

Ранее в ноябре сообщалось, что Генпрокуратура Украины заинтересовалась незаконным отдыхом Порошенко на Мальдивах. В январе 2018 года политик съездил в отпуск с семьей по поддельным документам.

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