Отделения для реабилитации детей откроют по всей Ульяновской области

По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова созданы отделения для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в Новомалыклинском, Тереньгульском и Ульяновском районах. Там работают логопеды, психологи и специалисты по лечебной физкультуре.

Аналогичные услуги можно получить в Ульяновске, Новоульяновске, Димитровграде, Старой Кулатке, Николаевке, Павловке, Вешкайме и Кузоватово, отмечает 1ul.ru. На открытие еще 18 отделений в 2019 году направлено 37,8 млн рублей. Они должны появиться в каждом районе региона.

Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил акцию «Благотворительность вместо сувениров» для средних и крупных компаний. Участникам предложено отказаться от корпоративных подарков в пользу помощи подопечным фонда.