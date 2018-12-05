Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января

Улица Тверская в Москве будет пешеходной с 29 декабря по 2 января, ее перекроют в связи с подготовкой и проведением новогодних мероприятий.

Об этом 5 декабря сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС. Тверскую закроют «для народных гуляний до середины дня 3 января».

Ранее в канцелярии Деда Мороза рассказали, что россияне чаще всего просят у волшебника. Так, женщины «заказывают» квартиру в центре города, путешествие на курорт или стабильную работу. Мужчины же хотят повышения зарплаты, карьерного роста и новую машину.