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Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Улица Тверская в Москве будет пешеходной с 29 декабря по 2 января, ее перекроют в связи с подготовкой и проведением новогодних мероприятий.

Об этом 5 декабря сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС. Тверскую закроют «для народных гуляний до середины дня 3 января».

Ранее в канцелярии Деда Мороза рассказали, что россияне чаще всего просят у волшебника. Так, женщины «заказывают» квартиру в центре города, путешествие на курорт или стабильную работу. Мужчины же хотят повышения зарплаты, карьерного роста и новую машину.

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