Прямой эфир

Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Таким образом он отреагировал на заявление главы Госдепартамента Майка Помпео, который обвинил РФ в том, что она якобы не выполняет условия соглашения и пригрозил выходом Вашингтона из договора, если Москва в течение двух месяцев не начнет его соблюдать. 

Волна по расписанию: почему США вступили в гонку за гиперзвуком
Какое новое оружие получит американский флот и сможет ли оно ликвидировать отставание от России

«Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется», — сказал Путин в среду, 5 декабря.

Он также отметил, что Россия выступает против разрушения договора, однако США решили, что должны иметь такое оружие.

«Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — цитирует слова президента «Интерфакс».

Путин также напомнил, что конгресс США еще до объявления Вашингтона о выходе из ДРСМД выделил деньги на создание соответствующих ракет.

«То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это», — сказал президент.

Далее, по его словам, американские власти начали искать, «на кого бы свалить» всю вину и в качестве жертвы выбрали Россию.

Накануне в ходе выступления в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ДРСМД. Главы МИД стран НАТО призвали Москву полностью выполнять условия договора. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военное объединение будет готовиться к варианту прекращения соглашения и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтону известно о неукоснительном соблюдении Россией положений договора.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о ресурсах для газопровода «Северный поток — 2»
Путин вручил премию «Доброволец России – 2018»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017