Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Таким образом он отреагировал на заявление главы Госдепартамента Майка Помпео, который обвинил РФ в том, что она якобы не выполняет условия соглашения и пригрозил выходом Вашингтона из договора, если Москва в течение двух месяцев не начнет его соблюдать.

«Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется», — сказал Путин в среду, 5 декабря.



Он также отметил, что Россия выступает против разрушения договора, однако США решили, что должны иметь такое оружие.

«Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — цитирует слова президента «Интерфакс».

Путин также напомнил, что конгресс США еще до объявления Вашингтона о выходе из ДРСМД выделил деньги на создание соответствующих ракет.

«То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это», — сказал президент.

Далее, по его словам, американские власти начали искать, «на кого бы свалить» всю вину и в качестве жертвы выбрали Россию.

Накануне в ходе выступления в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ДРСМД. Главы МИД стран НАТО призвали Москву полностью выполнять условия договора. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военное объединение будет готовиться к варианту прекращения соглашения и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтону известно о неукоснительном соблюдении Россией положений договора.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.