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Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота

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Фото: Depositphotos
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Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 5 декабря.

По данным агентства, стоимость металла поднималась до отметки $1256 за тройскую унцию. Это на 1,9% выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом цена золота составляет на данный момент $1,237 тыс. за тройскую унцию.

Такой рост стоимости палладия объясняется опасениями относительно дефицита этого металла, который используется в автомобилестроении. Спрос на него растет в связи с переходом потребителей на автомобили с бензиновыми двигателями, в которых палладий используется как катализатор.

В последний раз палладий стоил дороже золота в октябре 2002 года, тогда цены были на уровнях $320 и $325 за унцию, отмечает «Коммерсант».

В августе этого года сообщалось о резком снижении цен на золото. По итогам торговой сессии на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX цена на золото упала более чем на $100.

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