В Дубае появился первый плавучий супермаркет

Первый плавучий супермаркет запустили в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты — ОАЭ). Об этом 5 декабря сообщает The National.

Теперь владельцы яхт, водители гидроциклов и пассажиры пароходов смогут делать покупки в магазине-лодке Aqua Pod, которая стоит на якоре недалеко от берега. Плавучий супермаркет предлагает сотни различных товаров, включая продукты питания, горячие и холодные закуски, напитки, косметику и лекарства. Кроме того, Aqua Pod будет обслуживать отдыхающих на пляже: товары можно заказать по телефону, и судно доставит их в течении 45 минут.

«Дубайскими пляжами ежегодно наслаждаются миллионы человек, это новый шаг в обслуживании наших клиентов», — сказал Мигель Поведано, один из руководителей сети супермаркетов Carrefour в ОАЭ.

Магазин будет работать шесть дней в неделю с десяти утра до шести вечера с учетом погодных условий. Отмечается, что лодка работает на возобновляемых источниках энергии. Вдобавок, специальное устройство, установленное на Aqua Pod, будет автоматически собирать мусор с морской поверхности и возвращать его на берег для дальнейшей утилизации.

13 ноября сообщалось, что полиция ОАЭ планирует пересадить служащих на летающие мотоциклы Hoverbike S3 2019 российского производства. Сейчас два экипажа правоохранительных органов проходят обучение по управлению экспериментальным транспортным средством стоимостью $150 тыс (около 10,1 млн рублей). Применять летающий мотоцикл планируется в труднодоступных районах.