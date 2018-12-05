ГД рассмотрит вопрос о лишении Белоусова депутатской неприкосновенности

Рассмотрение вопроса о лишении неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова пройдет на заседании Госдумы 6 декабря. Об этом 5 декабря сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

«Вопрос рассмотрят завтра в 13:00 в закрытом режиме», — цитирует его ТАСС.

Депутата Госдумы VI созыва обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

18 июня Генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой лишить Белоусова депутатской неприкосновенности для привлечения его к ответственности по уголовному делу о коррупции.

Вадим Белоусов является деловым партнером бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Он также был акционером агрохолдинга «Макфа», которым владеет семья экс-главы региона. В V созыв Госдумы политик избирался от «Единой России», а в VI избрался по спискам «Справедливой России» от Кировской области.

Год назад следствие предъявило обвинения директору московского филиала ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой, теще Белоусова, в передаче взятки Юревичу. В рамках уголовного дела бывший челябинский губернатор обвиняется в получении взятки в 26 млн рублей. Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск.