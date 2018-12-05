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Электробус с откидным пандусом появится на улицах Великого Новгорода

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Уфимский трамвайно-троллейбусный завод предоставит Великому Новгороду электробус «Горожанин» — троллейбус с увеличенным автономным ходом на маршрутах с участками без контактной сети. Ожидается, что тестирование начнется в I квартале 2019 года.

Без подзарядки машина может проехать до 70 км. При необходимости она отсоединяется от контактной сети, убираются штанги, и троллейбус движется как электробус. Для маломобильных граждан предусмотрен откидной пандус, в салоне есть с место дополнительными поручнями и ремнями безопасности. Стоимость электробуса составляет 7–13 млн рублей, отмечает «Новгород.ру».

Власти Санкт-Петербурга намерены перейти на электрический общественный транспорт. Пока речь идет о территории Васильевского острова. Концепцию разрабатывает комитет по транспорту, рассказал «Известиям» его руководитель Александр Головин. По его словам, в 2020 году электробусы будут работать на всех маршрутах района.

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