Режим ЧС ввели в Камне-на-Оби в Алтайском крае

Режим чрезвычайной ситуации вели в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае в среду, 5 декабря. Он действует для органов управления муниципального звена Каменского района ТП РСЧС.

Во вторник, 4 декабря, в районной администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на которой обсудили вопрос обеспечения теплом местных жителей и муниципальных учреждений. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на «Каменские известия».

Как пояснил начальник ГО и ЧС районной администрации Сергей Умяров, режим ввели для создания неснижаемого запаса топлива для обеспечения теплом домов и организаций в новогодние праздники.

Умяров также рассказал, что правительство края выделило 25 млн рублей на закупку топлива для котельных.

4 декабря жители Камня-на-Оби жаловались на холод в квартирах. Также было замечено понижение температуры в детских садах и школах. Утром 5 декабря температура воздуха в городе составила -38 градусов.