Владелица нашла потерянное в ресторане кольцо за 7,5 млн рублей

Кольцо стоимостью 7,5 млн рублей, о краже которого заявила гостья одного из московских ресторанов, нашлось. Как заявила его владелица, украшение она забыла в автомобиле у своих друзей.

Обладательницей кольца оказалась первая вице-мисс всероссийского конкурса красоты «Российская красавица — 2014» Дания Салахетдинова, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

Вечером 4 декабря девушка обратилась в полицию. По ее словам, дорогостоящее украшение у нее похитили в ресторане на Рочдельской улице в ночь на 1 декабря — некий мужчина подошел к ней и снял кольцо с ее пальца.

В конце ноября в одном из московских ресторанов было украдено кольцо стоимостью около 11 млн рублей.