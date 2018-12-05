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Сошедшая с крыши наледь травмировала женщину в Уфе

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В Орджоникидзевском районе Уфы в среду, 5 декабря, произошло сразу два падение наледи с крыш домов. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Первый случай произошел на улице Победы. С козырька дома № 19 на проходившую мимо женщину упал кусок наледи. Прибывшая на место скорая помощь доставила женщину в одну из больниц для обследования. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Второй случай произошел на улице Хмельницкого. Сошедший с крыши дома № 134 лед упал на автомобиль ВАЗ-2107. Машина получила механические повреждения. Отмечается, что на доме висела соответствующая табличка, предупреждающая о возможном сходе снега.

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