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Мужчина с ножом пытался проникнуть в отдел полиции в Саратове

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Мужчину с ножом задержали правоохранители в Саратове, нарушитель порядка пытался проникнуть на территорию одного из отделов полиции.

25-летний местный житель в момент инцидента был  состоянии алкогольного опьянения, передает 5 декабря РЕН ТВ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, а также уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в среду неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года в Москве, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал. Оружия при себе у него не было.

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