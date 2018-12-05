Мужчина с ножом пытался проникнуть в отдел полиции в Саратове

Мужчину с ножом задержали правоохранители в Саратове, нарушитель порядка пытался проникнуть на территорию одного из отделов полиции.

25-летний местный житель в момент инцидента был состоянии алкогольного опьянения, передает 5 декабря РЕН ТВ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, а также уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в среду неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года в Москве, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал. Оружия при себе у него не было.