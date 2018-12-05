Теплицы для хвойных деревьев построят в Хабаровске

Две теплицы смонтируют в Хабаровске для питомника хвойных деревьев. «Детский сад» необходим для выращивания саженцев перед их пересадкой в поле.

Стоимость теплиц составит около 2,8 млн рублей. Большую часть средств выделяет городской бюджет. Специалисты поясняют, что для елок, сосен и кедров не нужно тепло, однако молодые саженцы необходимо защищать от агрессивного света в летний период и сильного ветра. Площадь каждой теплицы составит 500 кв. м. В них будут выращивать саженцы из семян, в дальнейшем молодые деревья пересадят в поле для акклиматизации и укрепления. Уже с полей хвойные будут пересаживать на улицы и скверы Хабаровска, пишет ИА AmurMedia.

В городе уже проведены санитарные рубки. Весной на место старых деревьев высадят молодые саженцы. В общей сложности запланирована пересадка 1,5 тыс. деревьев и 4,5 тыс. кустарников.