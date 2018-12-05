Прямой эфир

Подготовку к реставрации дореволюционного почтамта начали в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Севастополе начали подготовку к реставрации здания главпочтамта дореволюционной постройки на Большой Морской улице. Объявлен тендер на разработку научно-проектной документации. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет подготовить проект по сохранению и ремонту фундамента, кровли, фасадов, лестничных маршев, инженерных сетей, интерьеров и несущих конструкций для сохранения главпочтамта как объекта культурного наследия.

Стоимость работ оценили в 9 млн 561 тыс. рублей. Заказчиком является федеральное госпредприятие «Почта Крыма». Победитель конкурса должен будет разработать необходимую документацию до 30 июня 2019 года. Средства на проведение работ будут выделены из собственных средств госпредприятия. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Здание главпочтамта в стиле модерн было построено в 1914 году по проекту архитектора Георгия Долина. В 1941-1942 годах здесь находилась контора связи, действовавшая до последних дней обороны. После войны здание было восстановлено одним из первых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синагогу в Симферополе отреставрируют за счет федеральных средств
Памятник архитектуры XIX века в Уфе вместо сноса решили реставрировать

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017