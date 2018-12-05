Подготовку к реставрации дореволюционного почтамта начали в Севастополе

В Севастополе начали подготовку к реставрации здания главпочтамта дореволюционной постройки на Большой Морской улице. Объявлен тендер на разработку научно-проектной документации. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет подготовить проект по сохранению и ремонту фундамента, кровли, фасадов, лестничных маршев, инженерных сетей, интерьеров и несущих конструкций для сохранения главпочтамта как объекта культурного наследия.

Стоимость работ оценили в 9 млн 561 тыс. рублей. Заказчиком является федеральное госпредприятие «Почта Крыма». Победитель конкурса должен будет разработать необходимую документацию до 30 июня 2019 года. Средства на проведение работ будут выделены из собственных средств госпредприятия. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Здание главпочтамта в стиле модерн было построено в 1914 году по проекту архитектора Георгия Долина. В 1941-1942 годах здесь находилась контора связи, действовавшая до последних дней обороны. После войны здание было восстановлено одним из первых.