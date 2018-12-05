Представлен первый смартфон от «Яндекса»

Компания «Яндекс» представила в среду собственный смартфон на базе операционной системы Android 8.1. Об этом сообщает «РИА Новости» 5 декабря.

По данным агентства, гаджет будет оснащен голосовым помощником «Алиса», который представлен в виде встроенной функции, а не отдельного приложения. Компания отметила, что «Алису» можно будет позвать, находясь на домашнем экране, в игре или любом другом приложении. Голосовой помощник откликнется даже если телефон просто лежит рядом.

Также смартфон от «Яндекс» будет иметь двойную камеру, восьмиядерный процессор Snapdragon 630, слоты для двух сим-карт и экран с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080.

Разблокировать телефон можно будет с помощью сканера отпечатка пальца. Помимо этого, в гаджет будет встроена система NFC, которая позволяет совершать бесконтактную оплату покупок. Аккумулятор «Яндекс.Телефона» выдержит работу в режиме ожидания до 24 дней. В продажу устройство поступит в четверг, 6 декабря, а стоимость девайса составит 17 990 рублей.

В ноябре в интернете появилось изображение коробки, в которой предположительно будут поставлять «Яндекс. Телефон». Фотографии опубликовал у себя в Twitter аналитик Эльдар Муртазин.