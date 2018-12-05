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Дело возбудили после гибели рабочего на заводе в Тюменской области

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Сотрудника завода в Тюменской области насмерть придавило автопогрузчиком. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в Ишимском районе. По данным следствия, при проведении погрузочных работ на автопогрузчике при движении по необорудованному дорожному покрытию начали раскачиваться да мешка по 880 кг каждый. Рабочий, который управлял специальной техникой, пытался отбежать, однако автопогрузчик упал на него. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте, сообщает портал «Наш город».

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда». На предприятии проведено изъятие документации, ведется допрос сотрудников.

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